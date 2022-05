Fotograaf neergeslagen op klaarlichte dag: “Ik wilde gevaarlijke situatie aankaarten”

Antwerpen

De 75-jarige fotograaf Donald Woodrow is op klaarlichte dag neergeslagen door een jongeman die er niet mee gediend was dat Woodrow hem filmde. Nochtans was niet de aanvaller zelf, maar wel de werf op de De Keyserlei het onderwerp van Woodrows foto’s. De politie arresteerde diezelfde dag twee minderjarigen. De feiten dateren van eind april, maar beelden van het incident circuleren sinds vandaag op sociale media.