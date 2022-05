Dilsen-Stokkem

Bij de videoclip van een zomersingle hoort een tropische locatie en dus zochten de meisjes van K3 dinsdag de zon, het water en het strand op in Terhills voor de opnames van ‘Mango Mango’. Ze dansten in hun zomerse oranje outfits en Marthe had nog een extra accessoire: haar trouwring. “Het was de mooiste dag van mijn leven”, vertelt ze over haar trouwdag.