Gezicht van Tom Dumoulin spreekt boekdelen na offday in Giro: “Mijn lichaam reageert niet meer zoals ik wil”

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) finishte dinsdag in de vierde rit van de Ronde van Italië pas op 9’10” van winnaar Lennard Kämna. De Nederlandse winnaar van de Giro van 2017 moest al op zo’n 8,5 kilometer van het einde de andere favorieten laten rijden en mag zijn klassementsambities opbergen. “Ik heb niet meer de kracht van vroeger”, zei hij na afloop.

Dumoulin sprak na afloop kort met de verzamelde pers en was doodeerlijk in zijn analyse. “Tja, ik heb er hard voor gewerkt, net zo hard als altijd, maar het komt er gewoon niet meer uit. Mijn lichaam reageert niet meer zoals ik wil, mijn benen liepen vol, ik heb niet meer de ‘power’ van een paar jaar geleden”, klonk het.

De 31-jarige Dumoulin tuimelt van plek drie in het klassement naar plek 49, op 8’20” van roze trui Juan Pedro Lopez. Was er een oorzaak? “Neen, ik kan ook niet zeggen waar het aan ligt”, eindigde hij. “Ik kan je zeggen: dat zijn geen leuke kilometers op je eentje als je gelost bent. Ik heb er evenveel voor gewerkt als in het verleden, maar het lukt gewoon niet.”

Voor Jumbo-Visma was het een complete baaldag. Talentrijke klimmer Gijs Leemreize zat in de goeie vlucht en werd wel knap zesde, maar daarnaast was het huilen met de pet op. Naast Dumoulin verloor ook schaduwkopman Tobias Foss tijd, namelijk 4’52”. Idem voor Sam Oomen. Koen Bouwman kreeg 5’56” aan de broek.