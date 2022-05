GIRO 2022. 5de rit (Catania-Messina): tweede kans voor de sprinters

Na de eerste zware rit met aankomst op de flanken van de Etna wacht de renners een etappe die in principe zal uitdraaien op een sprint. De Portella Mandrazzi halfweg kan wel schade aanrichten bij bepaalde snelle mannen.

Start: 11u30

Aankomst: omstreeks 16 uur

Afstand: 174 kilometer

Het parcours

Een sprintersetappe die wordt gedomineerd door de aanwezigheid van de klim van Portella Mandrazzi halverwege. Een klim van tweede categorie, officieel 16 kilometer lang aan ongeveer 4% gemiddeld, gevolgd door een zeer lange afdaling naar de noordkust van het eiland. De laatste 70 kilometer kronkelen langs de vrij brede en vlakke kustweg, met de finish in de stad Messina. Met een lichte afdaling op 1,5 kilometer gaat het via een rotvaart maar met nog twee haakse bochten richting finish.

De favorieten

Mark Cavendish, zondag winnaar van de eerste echte sprintetappe, gaat op zoek naar zijn zeventiende Giro-ritzege. De Brit kan opnieuw rekenen op zijn sprinttrein Ballerini-Van Lerberghe-Morkov. Tegenstand mag verwacht worden van Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Arnaud Démare en Biniam Girmay. In principe wordt bij Alpecin-Fenix opnieuw de kaart getrokken van Jakub Mareczko, met Mathieu van der Poel als lead-out. Van Belgische zijde is het uitkijken naar Edward Theuns, zesde in de derde rit.

Dit zijn de sleutelmomenten

Na 75 km wacht een klim van tweede categorie, de Portello Mandrazzi (ongeveer 20 km aan 4%)., maar die ligt veel te ver van de aankomst een rol van betekenis te spelen. Tenzij er hard wordt gekoerst om bepaalde snelle mannen te lossen. Maar dan zal ook daarna nog fameus tempo worden gemaakt om de achterblijvers niet terug te laten komen. Voor de sprinters wordt het weer cruciaal om door de sprinttrein om het juiste moment naar voren te worden gebracht. De laatste rechte lijn is lang (800 m) en breed (7,5 meter).

Wat u nog moet weten

Deze Giro-rit viert Vincenzo Nibali (37), de in Messina geboren en de meest succesvolle Italiaanse renner van de afgelopen jaren. Hij won twee keer de Giro (2013 en 2016), één keer de Tour (2014) en de Vuelta (2010) en won drie klassiekers: twee keer de Ronde van Lombardije (2015 en 2017) en Milaan-Sanremo (2018).