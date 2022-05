David Goffin schittert opnieuw op gravel en knokt zich voorbij elfde reekshoofd Hubert Hurkacz naar tweede ronde in Rome

Goffin versloeg in de eerste ronde het Poolse elfde reekshoofd Hubert Hurkacz (ATP 12) in twee felbevochten sets: 7-6 (10/8) en 7-6 (7/2). De wedstrijd duurde 2 uur en 29 minuten. Goffin en Hurkacz ontmoetten elkaar nooit eerder op het ATP-circuit.

In de volgende ronde wacht voor de Luikenaar de Amerikaan Jenson Brooksby (ATP 38), die opende met een zege in twee sets (6-3 en 6-4) tegen de Italiaanse wildcard Flavio Cobolli (ATP 150). Goffin trof de 21-jarige Brooksby nooit eerder.

De 31-jarige Luikenaar spoelde in april met de eindzege in Marrakech een lange reeks erg moeilijke maanden door, waarin hij weinig potten brak en steeds verder wegzakte op de ATP-ranking. Vorige week zorgde Goffin in de achtste finales in Madrid nog ei zo na voor een ferme stunt tegen Rafael Nadal. In Rome moest Belgiës nummer 1 in principe kwalificaties spelen, maar na enkele afzeggingen was dat niet langer nodig.