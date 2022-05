Van groot verdriet om verloren rit naar uitbundige vreugde: de tranen van nieuwe roze truidrager ‘Juanpe’ Lopez

Tranen met tuiten huilde Juan Pedro López na afloop van de vierde Giro-etappe. In eerste instantie omdat de 24-jarige Spanjaard de de sprint tegen Lennard Kämna verloor, maar enkele momenten later rolden tranen van vreugde langs de wangen van López omdat hij morgen in het roze mag starten.

Juan Pedro López is de verrassende nieuwe leider in de Giro. De Spanjaard van Trek-Segafredo viel halfweg de beklimming van de Etna aan in het groepje met onder meer Mauri Vansevenant. López zou in geen tijd op en over Stefano Oldani knallen. De 24-jarige renner leek op weg naar de grootste zege van zijn carrière tot Lennard Kämna vanuit de achtergrond kwam opzetten. De Duitser vervoegde López in de slotkilometers.

Het duo leek het op een akkoordje te gooien, maar López moet niks begrepen hebben van het verkoopspraatje van zijn concurrent. Het was Kämna die naar de zege sprintte. López kon met zijn vedriet geen blijf - tot bleek dat hij de roze trui overnam. De grote tristesse bij de Spanjaard ruilde plaats voor ongeloof en puur geluk, dat hij deelde met zijn ploegmaats en verzorger.

