Drie tieners uit Beringen opgepakt voor brandstichting met dodelijke afloop

Beringen

Voor de noodlottige brand in het leegstaande gebouwencomplex op de Koolmijnlaan in Beringen waarbij twee brandweermannen omkwamen, zijn vier jongeren uit Beringen opgepakt. Drie van hen waren in de zomer van 2019 toen de brand uitbrak nog minderjarig. Onderzoek heeft uitgewezen dat brandstichting, mogelijk op ongelukkige wijze, werd veroorzaak door drie minderjarigen.