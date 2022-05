FM Goud investeert fors in digitale studio

De Limburgse radiozender FM Goud is helemaal klaar voor de toekomst. De zender investeerde maar liefst 17.000 euro in een fonkelnieuwe radiostudio, ondergebracht in het Bruegelhuis op de Markt 15 in Peer. De vorige studio werd volledig ontmanteld en werkelijk alles werd 'from scratch' weer opgebouwd.

“Dit was een heel traject dat veel voorbereiding vroeg”, vertelt radiobaas van FM Goud Michel Vanderfeesten. “We zijn daarmee al in oktober vorig jaar gestart. De werken vonden eind april en begin deze maand voornamelijk ’s avonds en 's nachts plaats. We hebben daarnaast de uitval tot een absoluut minimum van slechts enkele minuten kunnen beperken.”

De nieuwe studio is een realisatie van FM Goud-technieker Patrick Thijs. “Het is een fijne werkplek voor radiomakers geworden”, zegt Thijs. “FM Goud koos bij Aircast Media Solutions voor een D&R Axum menger met splitconfiguratie. We werken volledig audio over IP via Dante, geluidskaarten behoren tot het verleden. Er werd stevig ingezet op redundantie met de plaatsing van noodbatterijen en streaming via twee streaming hosts zodat er altijd een fallback-mogelijkheid is, een extra NAS die automatische back-ups maakt tot zelfs een Telenet- en Proximus-verbinding waarbij er automatisch en binnen de minuut geswitcht wordt van provider als er een internetuitval is. Alles werd mooi weggewerkt in kabelgoten en ingebouwd in twee serverracks.”

“FM Goud was de eerste lokale radiozender in Limburg met een eigen livestream in 2004”, zegt Vanderfeesten. “We namen de leiding in het provinciale DAB+-project in de provincie en ook nu zijn we trendsettend met een studio die helemaal klaar is voor de toekomst.”

FM Goud gaat de komende weken links en rechts nog wat finetunen. Op zondag 5 juni tussen 14 en 17 uur houdt de zender een 'Open Studio Dag'. Wie de nieuwe radiostudio eens wil bekijken, mag vrijblijvend binnenlopen die dag. Markt 15 in Peer.