INTERACTIEF. Bekijk hier of ook jouw club zich zorgen moet maken om een verbod op gokreclame

“Sportsponsoring door gokbedrijven moet volledig weg.” Met het koninklijk besluit van minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verliest de Belgische sport één van zijn voornaamste geldschieters. Ook in Jupiler Pro League mogen ze zich zorgen beginnen maken: liefst 16 van de 18 eersteklassers hebben namelijk een gokbedrijf als sponsor. Bekijk hieronder of jouw club ook in de nesten kan komen te zitten.