Okra Sint-Truiden vergroot sportaanbod in openlucht

Bij veel senioren zit de vrees voor binnenactiviteiten er nog steeds in door de angst om corona op te lopen. Daarom trekt Okra Sint-Truiden ten volle de kaart van de buitenactiviteiten en -sporten.

Vanaf dit voorjaar gaat Okra Sint-Truiden wekelijks fietsen, afwisselend op maandag en woensdag. Elke tweede en vierde woensdag staat er een wandeling van 6 kilometer op het programma en elke maandagvoormiddag doen ze aan yoga. Op donderdag staat er dan weer wekelijks petanque op het programma. Zo is er om de twee dagen een sportactiviteit voorzien. Nicole Knapen houdt de yoga in de gaten, René Jeugmans zorgt voor het fietsen, Erik Dethier plant de wandelingen en François en Fernanda Vandersmissen leiden het petanque in goede banen.

Wie meer wil weten over data en plaatsen van afspraak, kan terecht op de website en de Facebookpagina van Okra Sint-Truiden.