Medisch Centrum Sint-Jozef zet de deuren open op Dag van de Zorg

“Net als zuurstof is geestelijke gezondheid onmisbaar in elk mensenleven”, klinkt het bij het medisch centrum Sint-Jozef. “Of we nu jong zijn of oud, man of vrouw, arm of rijk, allemaal komen we op een bepaald moment in ons leven in aanraking met psychische problemen. En net omdat we allemaal weten hoe essentieel goede zorg en verbondenheid is, zetten wij op 15 mei onze deuren open tijdens de Dag van de Zorg. Dit van 10 tot 17 uur. Naast een overzicht op het rijke verleden van de Geestelijke Gezondheidszorg in Munsterbilzen kunnen bezoekers op deze dag ook kennismaken met de belevingstentoonstelling ‘Altijd op Weg: Zusters van Sint Jozef.’ Professor Dirk De Wachter geeft tekst en uitleg bij de essentie van goede zorg en professor Edgard Eeckman bespreekt hoe je in een gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverstrekker de eigen controle op de zorg kan houden en aansturen.”

“In het masterplan van het ziekenhuis lichten we een tip van de sluier op en openen we de deuren naar onze toekomstige site in al zijn facetten”, klinkt het. “De geestelijke gezondheidszorg maakt op heel wat domeinen een omwenteling door. De sector evolueert volop en zorginnovatie is ook hier niet weg te denken. Wij zijn fier op onze 600 medewerkers die we een uitdagend denk- en werkklimaat bieden waarin betrokkenheid, professionaliteit, multidisciplinariteit en empowerment voorop staan.”

Meer info bij Marleen Dullers via 089/50.90.18