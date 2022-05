Zepperenaren fietsen richting Galibier voor kinderen met diabetes

“Met dit project willen we uiteraard diabetes in de kijker plaatsen, maar vooral fondsen verzamelen voor vakantiekampen voor jongeren met diabetes”, vertelt Jan Bonné. “Die hebben het vaak niet zo breed en we willen hen toch de kansen geven voor een sport- of vakantiekamp op maat waar ze, medisch ondersteund, zich onbezorgd kunnen amuseren. Elke 380 euro die we verzamelen geeft een kind de kans om mee op vakantie te gaan, dus starten we een fiets- en wandeldag vanuit de Veva in Zepperen op zaterdag 21 mei van 9 uur tot 15 uur, met verschillende afstanden en een gezellig terras voor de dorstige mens. Ook kunnen de mensen ons sponsoren om zo de pot voor de kinderkampen groter te maken.”

Inschrijven voor deze fiets- en wandeldag kan via onderstaande link. Je kan Jan en Johan ook steunen op https://q-r.to/steunjan en https://q-r.to/steunjohan