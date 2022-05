Fietshappening Bilzen Classic herleeft

Na enkele jaren afwezigheid vindt zaterdag 14 mei opnieuw de fietshappening Bilzen Classic plaats. Zaalvoetbalclub PIBO Hoeselt, die heel wat fietsliefhebbers telt, nam de organisatie in handen. “We willen de succesformule van de Meremtrappers graag verderzetten en er rondom de Katteberg een leuke familiedag van maken”, zegt medeorganisator Peter Sillen.

De leuze op de website van de Bilzen Classic is even eenvoudig als duidelijk: ‘We zijn terug!’. Voor het eerst sinds enkele jaren staat de gekende tocht voor wielertoeristen opnieuw op de kalender. PIBO Hoeselt, dat dit seizoen kampioen werd en naar eerste nationale promoveerde, zet de schouders onder het event. “De Meremtrappers zorgden jarenlang voor een voortreffelijke organisatie, maar telde de laatste jaren te weinig helpende handen”, zegt PIBO-bestuurslid Peter Sillen. “Bij PIBO draait het uiteraard om zaalvoetbal, maar veel van onze leden en sympathisanten zijn fervente fietsers. Daardoor ontstond het idee om ons te engageren en de Bilzen Classic in goede banen te leiden. Komend seizoen viert PIBO zijn 30-jarig bestaan en zaterdag vormt het startschot van een feestjaar.”

Proefrit

De Bilzen Classic maakt sinds 2006 deel uit van de VWB-kalender en kreeg door zijn uitstekende kwaliteit meteen de erkenning als rit van categorie 1. “Ook voor deze editie werd een prachtig parcours uitgestippeld”, zegt Sillen. “De ritten van 75, 105 en 150 kilometer passeren door Belgisch en Nederlands Limburg en tellen respectievelijk één, twee en drie bevoorradingsposten. Om alles zo goed mogelijk voor te bereiden, maakten enkele bevriende fietsers al een proefrit. Het doet ons plezier dat zij unaniem enthousiast waren. Als de weergoden ons gunstig gezind zijn, wordt het een fantastische dag.”

Sportpark Katteberg in Bilzen vormt de start- en aankomstplaats van de fietshappening. Inschrijven kan ter plaatse: 5 euro voor VWB-leden (gratis voor -16 jaar), 7 euro voor niet-VWB-leden (2 euro voor -16 jaar). “De ritten worden uiteraard uitgepijld en de GPX-bestanden met de routes zijn beschikbaar op onze site www.bilzenclassic.be. Daar staat ook alle andere info”, zegt Sillen.