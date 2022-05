Kinderkoor K!Di op koorkamp naar de ruimte

Er werden raketten gemaakt en afgevuurd, vele spelletjes gespeeld en de K!DZ en TW!ENZ trokken zelfs naar het Europlanetarium om naar de sterren te kijken. Het werd een hele belevenis.Voor de T!ENZ werd het een erg sportief kamp. Zij trokken per fiets richting As en fietsten op zaterdag naar Genk om er een leuk stadsspel te spelen. ’s Avonds werd er gezongen en was het gezellig bij het kampvuur. De T!ENZ speelden nog een leuk nachtspel, waarna iedereen moe maar voldaan in slaap viel. Na het vele spelen was het tijd om te eten. De crew zorgde hiervoor en aan de vele lege potten en pannen te zien, viel het eten duidelijk in de smaak.Kortom, het was weer een onvergetelijk koorkamp met veel nieuwe en bekende gezichtjes. En het was tevens dé ideale voorbereiding voor het slotconcert ‘K!Di back on stage’. Op zaterdag 25 juni zorgen ze immers voor een bruisend optreden in zaal Nieuwenborgh Stokkem, samen met de enige echte K!Di-band.