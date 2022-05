Onze tv-tips: bling bling, terrorisme en Bruce Springsteen

Achter de Sterren

VTM 2, wo, 21.40u

Meerdere sterrenchefs, een immense wellnessruimte en vijftien luxueuze suites. Het recent geopende Botanic Sanctuary hotel in Antwerpen wil uitgroeien tot het meest exclusieve hotel van de volledige Benelux. Maar de realisatie gaat met vallen en opstaan, zoals in deze documentairereeks te zien is. Zo is het hotelgedeelte na talloze bouwovertredingen nog steeds niet geopend. In deze realityreeks krijg je de totale renovatie van het begin tot einde te zien.

The Devil’s Own

VTM 4, wo, 20.35u

IRA-terrorist Frankie McGuire ontsnapt naar New York waar hij onder de naam Rory Devaney in het huis van de Ierse agent Tom O‘Meara woont. Tom weet niets van de echte identiteit van Frankie. Harrison Ford en Brad Pitt spelen de hoofdrol. Degelijk gemaakte film met een maatschappelijk thema, goede Ierse muziek van James Horner en een aardig plot waarin vooral de tweestrijd tussen de twee Ieren interessant is.

Glory Days

NPO 3, wo, 20.25u

We kennen Frank Lammers vooral als Ferry Bouman uit Undercover, maar de man is zelf ook helemaal in de ban van muziekicoon Bruce Springsteen. Samen met de Nederlandse zanger Guus Meeuwis laat hij zich onderdompelen in het leven, de muziek en de inspiratiebronnen van de artiest. Zo trekken ze naar Freehold waar Bruce zijn jeugd doorbracht en opgroeide in een eenvoudig arbeidersgezin. Voor Springsteen-fanaten een heerlijke roadtrip. (tove)