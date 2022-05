Minder is meer op eerste EP van Peltse rapper Rian Snoeks

It’s better to burn out than to fade away, schreef een man ooit. Bij de jonge Peltse rapper Rian Snoeks horen we eenzelfde soort boodschap. In afsluiter Wat er ook gebeurt bijvoorbeeld. Maar in feite is het de rode lijn door alle vier songs die op EP Noodzaak staan. Snoeks nam in 2020 de beslissing om helemaal voor de muziek te gaan. Samen met Ari, de producer waarmee hij samenwerkt. Er klinkt soms twijfel, maar ook overtuiging: hij moet dit doen, anders krijgt hij spijt. Ari spreidt een muzikaal bedje dat heel erg laidback is en volgens het principe dat minder veel meer is. Daardoor krijgen de volwassen teksten alle ruimte en dringen ze beter door. De vier tracks vormen een hechte eenheid. Je kan je de vraag stellen of er nood is aan een nummer dat ‘eruit springt’. Maar zonder twijfel is de kwaliteit er. Of Snoeks de juiste keuze heeft gemaakt, zal alleen de tikkende klok uitwijzen. Dat hij de sprong waagt én vier oerdegelijke tracks aflevert met een eigen sound en tekstueel vooral zijn oprechte zelf, verdient an sich al een staande ovatie. (cru)