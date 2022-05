Wordt Erling Haaland een voltreffer bij Manchester City? “Kevin De Bruyne heeft de sleutel tot het succes”

De meest gegeerde spits van de planeet, Erling Braut Haaland (21), is de komende vijf jaar van Manchester City, naar verluidt voor zo’n 350 miljoen euro: 75 miljoen euro transfersom plus bonussen, commissies en loon. Maar voetbal is een ploegsport, dus zelfs voor Haaland rijst de vraag of hij een passend radertje is in de machine van Pep Guardiola. En, door een chauvinistische bril bekeken: zal De Bruyne daardoor nóg beter draaien of kan het ook piepen en kraken tussen die twee? Analisten Eric van Van Meir en Eddy Snelders geven antwoorden: de ene optimistisch, de andere terughoudender.