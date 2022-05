Kraantjeswater komt niet in gevaar door aanhoudende droogte

Ondanks de aanhoudende droogte komt de drinkwatervoorziening niet in gevaar. Dat meldt AquaFlanders dinsdag in een persbericht. Op voorwaarde dat we verstandig blijven omspringen met ons kraantjeswater.

“De waterbedrijven hebben de nodige voorzieningen getroffen om ook in moeilijke omstandigheden de leveringszekerheid van drinkwater te garanderen. Er is voortdurend overleg met de overheid om de situatie van nabij te monitoren,” vertelt Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders. De laatste voorspellingen beloven dat de drinkwaterbevoorrading tot september is veiliggesteld.

Toch raadt Heyrman aan om verstandig te blijven omspringen met water. “Wanneer het droog en warm weer is, gebruiken Vlamingen tot 40% meer kraanwater. Daarom raden we altijd aan om kraanwater niet te gebruiken voor toepassingen waarvoor de kwaliteit van drinkwater niet nodig is, zoals het sproeien van gazons en het wassen van wagens.”