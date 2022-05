Oekraïense soldaat werd in Marioepol door Russen gevangengenomen: “Ik was zo bang”

Een jonge Oekraïense soldaat getuigt over hoe hij begin april gevangengenomen werd door de Russen. Ondertussen is hij weer in veilige handen nadat hij geruild werd met een Rus en getuigt hij vanuit zijn ziekenbed. “Jongens, jullie kunnen opnieuw ademen. Je bent thuis.”

De 25-jarige Glib Stryjko was één van de Oekraïense soldaten die de Azovstal staalfabriek in de belegerde havenstad Marioepol verdedigde. Maar op 10 april raakte hij gewond door een tank die de fabriek beschoot. Hij werd door de andere soldaten naar het ziekenhuis gebracht, maar daar werd hij door de Russen gevangengenomen.

De jongeman was gewond aan zijn bekken, kaak en oog en werd vanuit het ziekenhuis overgebracht naar Novoazovsk, een door separatisten gecontroleerde stad nabij de Russische grens. Een week later werd hij overgebracht naar de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk. “We waren in het ziekenhuis, maar we kregen geen serieuze behandeling,” zegt hij vanuit zijn ziekenbed in Zaporizhia. De dokters deden wel hun plicht, maar er was ook een verpleegster die hem in het Russisch beledigde en zijn maaltijden aan zijn bed liet staan, terwijl ze heel goed wist dat hij niet in staat was zichzelf te voeden. “Dan kwam ze terug en zei: ‘Ben je klaar?’ en nam het eten weg,” herinnert hij zich. In het ziekenhuis werd Glib voortdurend in de gaten gehouden en soms bedreigd. Een bewaker liet zelfs een mes over zijn huid glijden en bedreigde hem: “Ik zou graag je oor afsnijden, of je in stukken snijden zoals de Oekraïeners hun gevangenen in stukken snijden.”

Een week later werd hij opnieuw verplaatst. Dit keer naar een gevangenis in de buurt van de Russische grens. Daar werd hem verteld dat hij naar Taganrog zou gaan, een Russische stad aan de oevers van de Zee van Azov. Maar hij werd uiteindelijk op een vliegtuig geplaatst met andere gevangenen. Hun handen werden vastgebonden en hun ogen met tape afgedekt. Eind april landde hij op de Krim, het schiereiland dat in 2014 door Moskou geannexeerd werd.

Daar kreeg hij te horen dat hij geruild zou worden met een Russische strijder. De Russen brachten hem en drie andere zwaargewonden vervolgens naar een niet nader genoemde plaats, vanwaar de twee partijen elkaar op een kilometer afstand aankeken. “Toen we die kilometer liepen, was ik zo bang, want wie weet wat er kon gebeuren,” herinnert de soldaat zich. “Toen we op de bus stapten die op ons stond te wachten, zei de chauffeur: Jongens, jullie kunnen ademen. Je bent nu thuis. Ik begon te huilen.”