Is jouw vriendenkring sinds de start van de coronacrisis een beetje uitgedund? Geen zorgen: je bent niet alleen en het is niet erg. Zolang je jezelf niet eenzaam voelt, kan een kleinere inner circle je perfect gelukkig maken. Meer nog: sommige connecties ben je beter kwijt dan rijk. Maar hoe groot moet die vriendenkring dan precies zijn?