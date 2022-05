Tiktok-trend: een beetje blush en weg zijn die wallen

De sociaalnetwerksite Tiktok zit boordevol trucjes om er stralend uit te zien. Nieuw in het rijtje: blush, die je normaal gebruikt voor een blos op je wangen, onder je ogen smeren. Een beetje concealer erbij en er is geen spoor meer te bekennen van je wallen.

Wanneer concealer niet volstaat om de sporen van een slapeloze nacht te verdoezelen, kun je er volgens beautyfans een beetje blush doorheen blenden. Dat het werkt, bewijzen de hashtags #undereyeblush en #blushhack. Volgens liefhebber Painted by Spencer zijn er slechts een paar vereisten: je hebt de vloeibare versie van het product nodig, glans en glitters zijn uit den boze omdat die lijntjes en poriën accentueren en ook de kleur moet goed zitten. Met perzik, roze of koraal kun je aan de slag.

Breng een druppeltje blush aan onder de binnenste ooghoek, net onder de traanbuis, en meng er met behulp van een beautysponsje, kwast of je vingers zorgvuldig je vertrouwde concealer door. Die combinatie zou grijsblauwe kringen meteen moeten neutraliseren. Niet zo handig in het beautydepartement? Dan kun je in de parfumerie ook een corrector kopen, een stiftje dat vlekjes op je gezicht egaliseert.