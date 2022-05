Twee huizen in Diepenbeek vliegen in brand door vreemde vuurkronkel

In de Alfons Jeurissenstraat in Diepenbeek is dinsdagnamiddag een woning zwaar beschadigd geraakt nadat in het nabijgelegen struikgewas vuur was ontstaan. De brand sloeg op een bizarre manier over op de naburige woning: de gensters werden door de wind rondom het huis geblazen en veroorzaakten daar een brand.

De zoon des huizes was aan de slag in de tuin toen hij opmerkte dat er vuur was ontstaan in het struikgewas tegen het grensperceel. De man trachtte het vuur zelf nog te blussen met een tuinslang. Maar door het dorre gras en droge planten was daar geen beginnen aan. De gensters sloegen al snel over op het onderdak van de woning.

Zo kon het vuur om zich heen grijpen in de woonst. Vooral de bovenverdieping moest eraan geloven. De bewoners verwittigden meteen de hulpdiensten. Die waren snel ter plaatse. Toch was het niet meteen de gemakkelijkste klus om het vuur te doven. Vooral omdat dat achter de muren en onder het dak zich verder een weg zocht. Tot de vlammen door het dak uitsloegen en de brandweer van bovenaf kon blussen. Daarna was de brand snel onder controle.

Vuurgensters rond huis

Toch had het vuur de kans gehad om over te slaan op een nabijgelegen woning. Vreemd genoeg niet aan de kant waar de brand is ontstaan, maar aan de andere kant van het huis. Door de hevige droge wind werden de vuurgensters immers rondom het huis geleid die langs de gevel hun weg vonden naar het onderdak van de woning.

“Ja, dat was wel even schrikken”, zegt bewoonster Irene Speelmans. “We hadden aanvankelijk geen idee wat er aan het gebeuren was. Het vuur was snel geblust, maar we weten niet hoe groot de schade is. Dat moet nog allemaal uitgezocht worden.” Volgens brandweerofficier Wim Petit van de brandweerzone Oost-Limburg speelt vooral de droogte een belangrijke rol bij de verderzetting van een brand. “Het is al weken heel erg droog”, zegt Petit. “Met een wind zoals dinsdag wordt de voortgang nog eens een heel stuk versterkt.” Het huis waar de brand is ontstaan is voorlopig onbewoonbaar. Voor de man die er woont wordt een oplossing gezocht.(Chris Nelis)