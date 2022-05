Agenten onder vuur nadat 26 voetbalfans zich in politiebusje proppen en lift naar café krijgen

Een groep van 26 Middlesbrough FC-fans - en één opblaasbare roze olifant - wilde zaterdag hun team zien spelen tijdens de uitmatch tegen Preston North End FC. Maar de Britse supporters geraakten om een of andere reden niet aan het stadion van de rivaliserende club en besloten dan maar een pintje te gaan pakken. Daarvoor kregen ze een lift van… de politie van Preston. Een video van hoe de 26 supporters uit het politiebusje stappen waar ze zich in hadden gepropt, gaat momenteel rond op sociale media. Heel wat voetbalfans kunnen de actie van de agenten appreciëren, maar het politiekorps is er niet mee opgezet. Er wordt nu onderzocht waarom de agenten de ‘Boro’-supporters een lift gaven.