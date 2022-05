Een harige zitzak, carnavalsschoenen en een (nutteloze) regenjas: de favorieten van de Billie-redactie

Een zetel die je omarmt, voeding voor je huid en een regenjas om je te beschermen. De Billie-redactie heeft deze week zoveel huidhonger dat we zelfs onze laptop willen vertroetelen.

Nest(el)drang

Nanerle, eindredactie: “It’s so fluffy! Deze zitzak is perfect om je in te nestelen met een boek en een gigamok koffie − nu nog zorgen dat ik niet mors.”

Beanbag ‘Large Flokati’ van Vetsak, 899 euro

Flesje twee

Lien, redactrice: “Het enige serum dat mijn huid voedt én waarbij ik niet aan mijn kussensloop blijf kleven. Flesje twee is al onderweg.”

Advanced Night Repair van Estee Lauder, 108,90 euro (50 ml)

Regen, please

Lise, adjunct-chef: “Waar blijft die regen? Ik wil m’n nieuwe trenchcoat kunnen dragen.”

Linnen trenchcoat van Arket, 190 euro

Géén carnaval

Aafje, lay-out: “Ik ben zot van deze opvallende glitterschoenen, mijn kinderen iets minder. Die denken dat ik naar een carnavalsfeest ga.”

Hoge sneakers van Steve Madden, 139,99 euro

Big black dress

Eva, lay-out: “Deze oversized jurk valt heel mooi en is supercomfortabel. Met een rode lipstick erbij ben je klaar voor een feest, met sneakers eronder kan je het dragen om te gaan werken.”

Jurk ‘Zouzou’ van Nathalie Vleeschouwer, 139 euro

Werktas

Nanerle, eindredactie: “Van job veranderen is hét excuus om nieuwe spullen te kopen om mee te gaan werken. Neem nu dit fleurig jasje voor mijn laptop. ‘t Is lente voor iedereen, toch?”

Laptop sleeve van Baggu, 38 euro

Lekker geurtje

Lise, adjunct-chef: “Een onverwacht cadeautje: wederhelft had gespot dat m’n flesje Philosykos van Diptyque bijna leeg was. Een heerlijk zomergeurtje met vijg en sandelhout. Ook voor hem − een sluw cadeautje dus.”

Eau de toilette Philosykos van Diptyque, 85 euro (50 ml)

