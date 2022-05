Eden Hazard traint weer mee bij Real Madrid en lijkt op tijd fit te raken voor Nations League-duels met Rode Duivels

Eind maart onderging Eden Hazard een operatie aan zijn enkel. De 31-jarige Rode Duivel liet een plaatje, dat al sinds 2017 in zijn enkel zat, weghalen. Daardoor miste hij zes competitiewedstrijden en de Champions League-duels tegen Chelsea en Manchester City. Niet dat hij daarin veel zou gespeeld hebben, want Hazard zat eind februari en begin maart al vier competitiematchen op rij op de bank zonder in te vallen.

Voor de oefeninterlands met de Rode Duivels in maart kwam Hazard sowieso niet in aanmerking. Roberto Martinez riep toen enkel spelers met minder dan 50 caps op. Volgende maand staan er vier Nations League-wedstrijden op het programma met de Rode Duivels. Die matchen zullen voor Hazard ideaal zijn om weer wedstrijdritme op te doen.

Deze maand speelt Real nog drie competitiewedstrijden en de finale van de Champions League tegen Liverpool op 28 mei. Of Hazard in die wedstrijden al in actie komt, is nog niet duidelijk.

Het programma van de Rode Duivels volgende maand:

3 juni: België - Nederland

8 juni: België - Polen

11 juni: Wales - België

14 juni: Polen - België