Planckaerts geven uitleg bij afwezigheid op eigen event “vanwege familiale omstandigheden”

Stephanie Planckaert heeft op Instagram een reactie gegeven over de afwezigheid van de familie afgelopen weekend op hun eigen evenement. Ze zouden in Brugge hun eigen Planckaert E-Bike voorstellen, maar moesten verstek geven “wegens familiale omstandigheden”. “Mémé Clara had onze zorg en aanwezigheid de afgelopen dagen meer dan ooit nodig.”

“Het is in moeilijke tijden dat de liefde soms het meest tastbaar is”, staat te lezen op Instagram Stories van Stephanie Planckaert. “Mémé Clara had onze zorg en aanwezigheid de afgelopen dagen meer dan ooit nodig. We hebben dan ook heel consequent alles even on hold gezet om er voor elkaar te zijn. Er is hoop, en die hoop is vandaag genoeg. Hoe het morgen zal zijn weten we niet, maar we hopen zo dat er dan nog meer hoop zal zijn.” Ze eindigt haar bericht met een dankwoord voor alle berichtjes die ze kreeg.

© Instagram

Normaal was de voltallige Planckaert zaterdagochtend te gast in Brugge voor de voorstelling van hun e-bike. Maar vrijdag kwam het bericht dat ze dat wegens familiale omstandigheden moesten afzeggen. Daarop volgden al bezorgde berichtjes over de intussen 96-jarige mémé Clara.