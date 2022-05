Kroaat Ivica Skelin wordt de nieuwe coach van Telenet Giants Antwerp

Skelin is een 48-jarige Kroaat die in België al bij Pepinster (2006-2008 en 2010-2011) en Leuven Bears (2008-2010) coachte. Hij was ook assistent-coach van Spirou Charleroi. Van 2012 tot 2015 was hij bij Groningen aan de slag: met de Nederlandse club pakte hij de dubbel (beker/titel) won ook de SuperCup en werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar. Hij was in Nederland in het seizoen 2018-19 ook nog bij Heroes Den Bosch aan het werk.

In eigen land was hij bij Split aan de slag en dit seizoen was hij bij het Poolse Twarde Pierniki Torun actief. In de reguliere fase van de Poolse EBL werd Toryn met 17 op 30 zevende. In de kwartfinale werd hij met Torun en door Anwil Wloclawek en met 3-1 uitgeschakeld. Van 2011 tot 2014 en van 2016 tot 2017 was hij assistent-coach van Kroatië. Van 2017 tot 2018 was hij een jaartje bondscoach van Kroatië.

“Ik ben enorm gelukkig dat ik enerzijds bij een organisatie als Telenet Giants Antwerp aan de slag kan, en ook dat ik na tien jaar opnieuw in België ben. Giants is een grote organisatie en ik ben fier dat ik daar een onderdeel van mag zijn. Ik zal er alles aan doen om deze club nog groter en beter te maken. Ik kijk uit naar de start van het seizoen en het contact met de Antwerpse fans,” gaf Skelin nog mee.