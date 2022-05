Drie auto-inbrekers betrapt met gestolen items in Hasselt

Eind april kreeg de politie de melding dat er verdachte personen aan voertuigen aan het voelen waren in de Bergstraat in Hasselt. Ter plaatse zag de politieploeg drie verdachten zitten in een voertuig. Daarin lagen ook items die eerder al uit verschillende voertuigen gestolen waren. In de Bergstraat bleek in twee wagens ingebroken te zijn. Onderzoek zal uitwijzen wanneer en waar de andere items gestolen zijn.

De drie verdachten, twee mannen van 31 en 25 jaar en een vrouw van 29 jaar, bleken illegaal in het land te verblijven. Ze werden meegenomen naar het politiekantoor in Hasselt. Daarna werden ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt, die besloot hen aan te houden. siol