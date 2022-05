Michèle Cuvelier gaf jaar geleden ochtendblok op StuBru af: “Ik kroop soms onder tafel om te huilen”

In mei vorig jaar werd bekend dat Michèle Cuvelier na drie jaar haar ochtendblok op Studio Brussel zou doorgeven. In Humo blikt ze terug op die keuze, die ze allesbehalve betreurt. “Ik kwijnde helemaal weg”, klinkt het.

In een dubbelinterview met vervanger Fien Germijns vertelt Cuvelier eerlijk over de mismatch tussen haar en het ochtendblok. “Kijk naar Fien: als dat ochtendblok iets is wat je als gegoten zit, dan vormt dat brutale ritme geen probleem. Maar als je voelt dat het niet helemaal klopt, dan wordt het zwaar. En bij mij klopte het niet helemaal.”

Na anderhalf jaar besefte Cuvelier dat het niet juist zat. “Linde Merckpoel sprak me aan over een interview dat ik had gegeven: ze had het idee dat ik wat verkrampt rondliep. En ik wist: ze heeft gelijk.” De druk om goed te doen in een blok dat haar niet helemaal lag, bleek te groot. “In mijn hoofd zat voortdurend een leger van luisteraars, bazen en collega’s die ik allemaal moest pleasen. Ondertussen nam een pandemie de wereld in, én werd het ploegje achter het programma herschikt. Ik kwijnde helemaal weg.”

Tegen het einde had Cuvelier het moeilijk. “In die laatste maanden gebeurde het weleens dat ik, wanneer een luisteraar me een hufterig berichtje stuurde, tijdens een liedje onder m’n presentatietafel kroop om even te huilen. Om dan weer op te staan en opnieuw die vrolijke stem te worden.”

Cuvelier gelooft dat het voor haar te vroeg was voor zo’n belangrijk blok. “Ik was mentaal gewoon niet klaar om een gids te zijn voor honderdduizenden mensen, om in het leven van al die luisteraars in te breken en te zeggen wat ze absoluut moeten horen en weten.” Volgens de West-Vlaamse kende ze zichzelf daarvoor nog niet goed genoeg. Ironisch genoeg voelt ze zich nu wél klaar voor een spitsblok. “Maar ze moeten het me toch niet meer vragen”, lacht ze.