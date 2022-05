Colombiaanse outsider Miguel Ángel López geeft op in Giro, ook motard veroorzaakt crash in tumultueuze beginfase

De Colombiaan Miguel Ángel López (28) heeft al snel moeten opgeven tijdens de vierde rit van de Ronde van Italië. De renner van Astana raakte vroeg in de etappe betrokken bij een valpartij en moest afstappen met een blessure aan de heup, waaraan hij al enkele dagen last had. López is na Jan Tratnik (Bahrain Victorious) de tweede renner die moet opgeven.

LIVE. Volg de etappe naar de Etna hier op de voet!

In 2018, toen Chris Froome won, werd López nog derde in het eindklassement van de Giro. Zijn beste resultaat ooit in een grote ronde. Daarna kende de Colombiaan veel pech in grote rondes. Vorig jaar won hij wel nog een rit in de Ronde van Spanje en stond hij derde in het algemeen klassement, maar kwam hij niet meer aan de start van etappe 20. In de Giro van 2020 kwam hij nog ongelukkig ten val tijdens de openingstijdrit. Het is al de derde grote ronde op rij dat López moet afstappen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De opgave van López was niet de enige opvallende gebeurtenis in het begin van de rit. Na amper twaalf kilometer was er al een grote valpartij die veroorzaakt werd door een motor. Of López ook daarbij betrokken raakte, is niet duidelijk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen