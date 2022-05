Union-coach Felice Mazzu geeft de moed niet op en trekt vol vertrouwen naar Brugge: “We moeten spelen zoals zondag, maar dan wel mét efficiëntie”

Er werd al meer dan genoeg nagekaart over de gemiste penalty van Dante Vanzeir. Of het uiteindelijk misschien wel hét kantelpunt in de titelstrijd zal blijken, valt af te wachten. Het feit is wel dat Union door de nederlaag zijn eerste plaats na meer dan zeven maand kwijt is. Om die terug te veroveren, moet er woensdag gewonnen worden in Brugge. “Uiteraard waren de spelers teleurgesteld na de wedstrijd zondag”, stelt Mazzu. “Maar we hebben allemaal de knop omgedraaid, en de spelers zijn klaar voor de wedstrijd van woensdag. Op training zag ik opnieuw veel enthousiasme, zoals altijd. Mijn spelers zijn klaar om opnieuw ten oorlog te trekken. Eigenlijk is het simpel: we moeten gewoon spelen zoals zondag, want we speelden erg goed. Maar nu moeten we dat goede spel nog koppelen aan efficiëntie en doelpunten.”

Niet enkel tegen Club liet Union verschillende kansen onbenut, ook een week eerder konden de Brusselaars niet scoren tegen Antwerp. Tijd voor Undav en Vanzeir om weer in actie te schieten. “Het is zeker geen kwestie van kwaliteit”, weet Mazzu. “Er wordt trouwens vaak gezegd dat het al een tijdje bezig is dat we moeilijker scoren, maar tegen Anderlecht deden we drie keer de netten trillen. Waarom we woensdag wel weer zullen scoren? Omdat mijn aanvallers meer dan voldoende kwaliteiten hebben. Tegen Antwerp en Brugge maakten ze de foute keuzes, maar ze zijn klaar om nu wel juiste beslissingen te nemen”, aldus de 56-jarige coach.

Vooral de penaltymiser van Vanzeir blijft nazinderen, al is ook de Rode Duivel klaar voor woensdag. Mazzu: “Maandag heb ik hem nog gerust gelaten, maar dinsdag heb ik wel met hem gepraat zodat hij de knop kan omdraaien. De match van zondag is gedaan, en nu moet hij er niet te veel meer over nadenken. Iedereen heeft hem gesteund, en nu moet hij vertrouwen hebben voor de wedstrijd van woensdag.”

Mentale aspect

Statistisch gezien is er nog geen man overboord voor Union: de uitreputatie van de Unionisten blijft indrukwekkend met slechts één uitnederlaag in 18 competitiewedstrijden. “Maar thuis of uit spelen maakt momenteel niet uit. Het mentale aspect is momenteel gewoon het belangrijkste, en dan maakt het niet uit of je in eigen stadion speelt of niet. We moeten in staat zijn om met verschillende aspecten om te gaan: de sfeer in het stadion, de media, … . Dat soort dingen moeten we negeren. We denken enkel aan onszelf”, is Mazzu duidelijk.

Dat Union uitgeteld is als het niet wint in Brugge, vindt Mazzu alvast niet. “Nee, zeker niet. Natuurlijk heeft Brugge het voordeel op mentaal vlak, en ook in het klassement. Maar in het voetbal kan alles, en zolang Brugge niet zeker kampioen is blijven we er vol voor gaan. We moeten er blijven in geloven. We hebben voorlopig alletwee 43 punten, maar het enige nadeel is dat halve puntje. Als Brugge uiteindelijk kampioen wordt, wil dat zeggen dat ze het verdiend hebben. Niet op basis van de reguliere competitie, maar op basis van het play-offsysteem. Dan kunnen de mensen blijven zeggen dat Club Brugge de beste ploeg van België is.”