Dit Champions League-voorstel ligt vandaag op tafel tijdens UEFA-congres in Wenen: nog meer topclubs, nog grotere vetpotten

In Wenen vindt dinsdag en woensdag een UEFA-congres plaats dat verregaande gevolgen zou kunnen hebben. De bobo’s van het Europese voetbal zullen in de Oostenrijkse hoofdstad onder meer overleggen over het nieuwe Champions League-format dat vanaf 2024 in werking zou treden. Dit is het voorstel dat bij de start van de vergadering op tafel lag.

De competitie

Om de toplanden Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk tegemoet te komen, zijn spectaculaire veranderingen doorgevoerd. De groepsfase wordt afgeschaft en er komt één rangschikking met maar liefst 36 clubs in de plaats. Elke deelnemer club speelt tien wedstrijden volgens loting: vijf thuis en vijf uit. Voor die loting worden de deelnemers ingedeeld in vier groepen. De beste acht geplaatsten (pot 1) spelen tegen twee clubs uit dezelfde groep, drie duels tegen een club uit pot 2, drie duels tegen een club uit pot 3 en twee duels tegen een club uit pot 4.

De acht best geplaatsten na tien wedstrijden kwalificeren zich voor de tweede ronde. De nummers 9 tot 24 spelen in een play-off voor de overige acht plaatsen in de 1/8ste finales. Daar wordt niet voor geloot, want nummer 9 ontmoet nummer 24, nummer 10 speelt tegen nummer 23... De verliezers van die ‘tussenronde’ spelen tegen de tweedes uit de groepsfase van de Europa League voor een plaats in de 1/8ste finales van de Europa League.

Kunt u nog volgen? Terug naar de Champions League dan. Daar wordt vanaf de 1/8ste finales zoals in het tennis gewerkt. Er wordt volgens de rangschikking van de eerste ronde een tabel opgemaakt waar de eerste uit de eerste fase de slechtst gerangschikte ontmoet, enzovoort. De enige loting is dus die voor de wedstrijden in de eerste ronde.

Voor nummers 25 tot en met 36, doorgaans de kleinere clubjes, is het vangnet van de Europa League er niet meer en zal het Europees avontuur na de eerste ronde definitief eindigen.

De deelnemers

Vanaf 2024 spelen er maar liefst 36 clubs in de Champions Leauge. De eerste 32 deelnemers worden aangeduid zoals nu het geval is, dus via de rangschikking in de eigen, nationale competitie. Nummer 33 is een extra deelnemer voor de nummer vijf op de UEFA-ranking voor clubs, op dit moment Frankrijk. Nummer 34 is een extra club uit de voorrondes.

Voor nummer 35 en 36 is er een belangrijke nieuwigheid: dat zijn twee wildcards en die gaan naar de twee clubs met de beste coëfficiënt in Europa de laatste vijf jaar die zich niet rechtstreeks konden kwalificeren. Door deze laatste wijziging, ook al een toegift aan de grote landen, kan het dus zomaar dat er zeven clubs uit hetzelfde land in de Champions League spelen.

Het geld

De reden om het format te wijzigen, is naast het opvoeren van de spanning natuurlijk geld. Men hoopt op een verhoging van 40 procent. Club Brugge verdiende dit seizoen bijvoorbeeld 35 miljoen euro en daar hoopt men straks dus 50 miljoen euro van te maken. De enige manier om meer geld te genereren, is door meer wedstrijden te spelen. In het nieuwe format verdubbelt het aantal wedstrijden in de eerste ronde dan ook bijna: van 96 naar 180. Over het geheel gaat het van 125 naar 225 matchen.

Belgische clubs

Door de mindere prestaties van de Belgische clubs in Europa de voorbije seizoenen, is de kans groot dat zelfs onze kampioen niet meer zeker is van een plekje in de (vernieuwde) Champions League.