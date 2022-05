Ouders van Natacha zoeken in Peru naar verdwenen dochter: “De mensen weten iets, maar hebben schrik om te spreken”

Volgens Eric en Sabine de Crombrugghe uit Linkebeek, die in Peru zoeken naar hun verdwenen dochter Natacha, weet de lokale bevolking meer over de verdwijning van de 28-jarige toeriste, maar durft ze niet te praten uit wantrouwen jegens de politie. Dat zeggen ze bij Sudpresse.

Natacha de Crombrugghe verdween op 24 januari in de Cabanaconde-Colca Canyon, in het zuiden van Peru. Na 3,5 maand zoeken is van haar nog steeds geen spoor. Haar ouders, Eric en Sabine de Crombrugghe, reisden begin april opnieuw naar het gebied, en loven een beloning van 15.000 dollar uit aan al wie informatie kan verschaffen die kan helpen hun dochter terug te vinden.

“De lokale politie wacht tot het lichaam van onze dochter teruggevonden wordt, zodat ze een strafrechtelijk onderzoek kan openen”, aldus de ouders van de vrouw. “We zouden liever zien dat ze omgekeerd te werk gaan: dat ze eerst op onderzoek uitgaan, om Natacha mogelijk levend terug te vinden. We hopen haar zo snel mogelijk te vinden, maar daarvoor hebben we een aanwijzing nodig: wat informatie, iemand die spreekt en ons op het juiste spoor zet. Maar het lijkt erop dat mensen bang zijn om te spreken.”

“Mensen zouden toch íéts moeten weten. De dag voor haar trektocht moest Natacha eten en drinken gaan kopen en moest ze informatie vragen over de route die ze moest nemen in de canyon. Er zijn veel geruchten, maar ze praten niet. In dit dorpje van 1.500 inwoners vertrouwen maar weinig mensen de politie. Sommigen zijn misschien bang voor represailles, of om nu pas naar voren te komen. Ze zijn misschien bang dat ze verdacht zullen worden, omdat ze niet meteen hebben getuigd.”

Daarom gaan de ouders van de vrouw nu van deur tot deur om mensen te overtuigen. “Maar er zijn dagen dat we kraken. Als dat gebeurt, peppen we elkaar op. Maar het is vooral door in actie te blijven dat we het volhouden. We stoppen niet.”