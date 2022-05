Child Focus: “Kinderen lopen weer vaker weg”

De organisatie behandelde in 2021 1.188 nieuwe verdwijningsdossiers, of meer dan drie per dag. Het kan gaan om een kinderontvoering of de verdwijning van een niet-begeleide minderjarige, maar meestal (867 dossiers) gaat het over weggelopen jongeren.

Het aantal meldingen over weglopers lag ruim een vijfde hoger dan in 2020. De daling die er toen was, had te maken met harde coronalockdowns, waardoor kinderen opgesloten zaten thuis of in de voorziening waar ze verbleven. “Eigenlijk haperde onze barometer toen”, zo staat in het jaarverslag. “Want net nadien, samen met de versoepelingen, zagen we de cijfers plotseling weer drastisch stijgen.”

Van de verdwijningen in 2021 waren er 222 onrustwekkend. Dat is bijvoorbeeld het geval als de wegloper jonger is dan 13 jaar, een fysieke of mentale beperking heeft, medicatie nodig heeft of in gevaar kan zijn. De app ChildRescue werd 56 keer geactiveerd om een kind zo snel mogelijk veilig en wel terug te vinden.

Het aantal dossiers van seksuele uitbuiting van minderjarigen, dat in 2020 geëxplodeerd was, bleef in 2021 op dat hoge niveau. Er werden 2.467 dergelijke dossiers geopend. Vergeleken met 2019 lag het aantal dossiers opnieuw de helft hoger. In de overgrote meerderheid van de gevallen gaan die dossiers over beelden van seksueel misbruik van minderjarigen (kinderpornografie). Anders dossiers hebben betrekking op minderjarigen in de prostitutie of nog grensoverschrijdende sexting, waarbij pikante beelden naar bijvoorbeeld een lief verder worden verspreid.