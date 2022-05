Dressuuramazone Rhune Lisens wint manche voor het kampioenschap

“Rhune haar hart ligt meer bij de dressuurwedstrijden maar samen met haar tweelingzus Luka maakt zij de paarden van Kristof Engelen wedstrijdklaar”, vertelt papa Michel. “Rhune rijdt ze vooral dressuurmatig terwijl haar zus de hindernissen voor haar rekening neemt. Rhune en Luka zitten in hun laatste ponyjaar en daarom wou Rhune de pony van haar zus toch nog eens laten springen. En met succes. Als de pony nog niet verkocht is, zou ze de manches en het kampioenschap wel nog willen rijden.”

Paarden Clear Round 60 cm (foutlozen): Sharon Weidenbaum - Mary Poppins; Annelies Vangilbergen - Karolus De Mariposa; Eva Wouters - Subito P; Merithe Luyten - Andes Pp Z; Joris Geenen - Da Vinci Z; Ellen Geuten - Nyliana; Lien Theunissen - Sublesse van het Mikke Hof; Saar De Wolf - Kiolana Asborne Z; Joris Geenen - Gladermie von Rocherath Z; Rhune Lisens - Boeff van de Molen Z; Jill Vandendijck - Concordence; Lore Mertens - Beryle Des ifs; Marie Cremers - Savie van t Lief-Kozen; Ines Van Den Bosch - Raffaella; Rune Reynders - Summerson Z; Jarne Wouters - Wyolita Z; Ines Van Den Bosch - Chipriani Z; Ella Rayen - Liquiyana; Celine Kubben - Nulana van het Keizershof; Mieke Wouters - Cristal Z; Amelie Lambrechts - Hippy. Serie A-95: 1. Nathalie Lenaerts - Damoiselle; 2. Jeannine Surowiec - Killi d Or IRS; 3. Tristan Melotte - Hetricia van beek; 4. Nikki Maessen - La Rocca V/D gavers; 5. Celeste Verbist - Karlotta hh; 6. Jolien Hoogmartens - Indira v/h Pijnvenhof; 7. Heidi Philippaerts - Corbello De Marlou Z; 8. Inge Schepers - Wytheke; 9. Marthe-Louise Bode - Four White Socks Z; 10. Ellen Geuten - Nyliana. Serie B-105: 1. Kyara Geyskens - Carla vh Kapelhof Z; 2. Marie-Julie Voortmans - Riena; 3. Anisa Houtmeyers - Hardy van het Buekenhof; 4. Eva Wouters - Papilotte vd Watertoren; 5. Lore Jenne - My First Lady Van t Gelutt; 6. Maxine Suylen - Kalinka; 7. Karen Josse - Phaedra S; 8. Julie Strauven - Odyssee; 9. Karen Josse - Incredible; 10. Noa Pistorius - Arko s Barones Z. Pony’s Clear Round 60 cm (foutlozen): Amélie Manshoven - Bellisimo Enjoy; Ella Rayen - Pepper; Henri Iliaens - Arbiwer van het Romerheidehof; Maxence Geenen - Stefshaw Valentina; Paulien Vanlangendonck - On Y Va Van De Meidoorn; Julie Buvens - Swirl; Bo Reynders - Shadow; Marie Avermate-Vranken - Dribbel. Pony’s 70: 1. Lars Olsson - Apple T; 2. Lara Stijns - Diva; 3. Julie Manshoven - Spiegelzicht s Dion; 4. Henri Iliaens - Arbiwer van het Romerheidehof; 5. Marie Wuyts - Magic van de Pronkenberg. Pony’s 80-manche kamp.: 1. Karolina Awouters - Giulietta Van Ter Hilst; 2. Louise Strauven - Giorno Dinsegotte; 3. Lars Olsson - Surana de finca Barroco; 4. Ameline Van Gompel - Ten Ankers Freemanca; 5. Lenthe Willems - Calvaro; 6. Fiene Driesen - Gréach Caisil Cait; 7. Marie Wuyts - Magic van de Pronkenberg; 8. Renee Teetzmann - Hot Dream; 9. Charlotte Tummers - Sitsingen Joylien. Pony’s 90-manche kamp.: 1. Rhune Lisens - Catho Van De Langvelden Z; 2. Karolina Awouters - Giulietta Van Ter Hilst; 3. Charina Beckers - Orchid s Matador; 4. Margot Hulsmans - Pino; 5. Margot Hulsmans - No Joke; 6. Tristan Melotte - VPS Day Dream. Pony’s 100-manche kamp.: 1. Marie Cremers - Jack; 2. Lotte Vanstraelen - Erica; 3. Lune Tielemans - Hustien. Pony’s 110: 1. Lotte Vanstraelen - Erica; 2. Axelle Rutten - Inneke van het Voorbos.