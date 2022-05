Sammy Mahdi boos op RTBF door fotokeuze: “Danig gedegouteerd”

Het artikel gaat over een onderzoek van de Universiteit Antwerpen en de VUB, waaruit blijkt dat meer dan de helft van de Vlaamse kiezers (55 procent) vindt dat geboren zijn in ons land een voorwaarde is om zich “echt’“ Belg of Vlaming te mogen noemen. De RTBF illustreerde dat artikel op haar website met een foto van Mahdi.

“Zo triest, dit beeld”, schrijft de staatssecretaris dinsdagochtend op Twitter. “Danig gedegouteerd. Het respect is dood. Belg/Vlaming ben ik, was ik, en zal ik blijven. Ik heb nooit begrepen dat mensen vinden dat ik een meer lakse visie op migratie moet hebben ‘omdat ik een andere huidskleur heb’. Het is makkelijk om extreemrechts met hun vooroordelen op basis van huidskleur aan te vallen. Maar probeer eerst niet hetzelfde te doen.”

De RTBF excuseerde zich even later. “We betreuren de keuze voor dit beeld. De foute illustratie werd snel rechtgezet op onze website. De RTBF biedt u haar excuses aan”, klonk het in een Twitterbericht aan Mahdi.

