Springruiter Wesley Carmans wint Safe Riding-manche

Nationaal springruiter Wesley Carmans (Arachna van de Brouwershoeve Z) heeft op de jumping van de Kempische Regionale in Peer de tweede van vijf manches in de Safe Riding Cup (120) achter zijn naam geschreven. Voor de 33-jarige Geetbetsenaar vormen deze wedstrijden een goede voorbereiding voor de hogere nationale proeven.

“Arachna rijdt normaal de 130-proeven maar omdat ik enkele jonge paarden van eigenaar Guy Brouwers bijhad, heb ik deze 7-jarige merrie in Kuringen laten meelopen. Momenteel rijd ik een zestal paarden voor deze eigenaar met de bedoeling om al die paarden naar het nationale niveau te brengen en eventueel te verkopen. Zelf heb ik op dit ogenblik geen eigen paarden die wedstrijdklaar zijn. Ik wil mij niet enkel toeleggen op de jumpings maar ook op de fokkerij. Ik heb al enkele mooie jaarlingen in de wei lopen om dit doel te bereiken.”

Paarden Clear Round 60 cm (foutlozen): Lien Nys – Akaline; Lucas Peeters - Dinge Van T Elzenhof Z; Yara Volders - Costella De Bo Z; Dani Reymen - Camel Van De Kuster Z; Jolien Verstreken - Dara Van ‘t Elzenhof Z; Kyara Murreli - Mozzarella VDP16. Paarden Clear Round 80 cm (foutlozen): Jonas Grondelaers - Caska; Frauke Ghys - Noblesse P; Femke Van Mirlo - Fuégho; Ines Van Den Bosch - Chipriani Z; Mariska Delcon - Larobi van het Eelshof; Berlinde Cools - Cana; Dani Reymen - Camel Van De Kuster Z; Lore Mulders - Jazz van ‘t Oordeel; Britt Verheyen - Choefe De La Creme Z; Jolien Verstreken - Dara Van ‘t Elzenhof Z; Iliana Snokx - Nana; Sabrina Geerkens - Gremashof Niel. MancheK9 Horse-95: 1. Chanel Bruyndoncx - Go For It Ninohorse; 2. Tibo Michiels - Gembe; 3. Ephsieny Van Roy - Daphne Vd Brouwershoeve; 4. Yana Reyskens - Aiko; 5. Ivo Grondelaers - Jacaranda; 6. Gregory Vos - Charlie van de Langvelden Z; 7. Britt Verheyen - Choefe De La Creme Z; 8. Anais Vanwesenael - Guinesse du Palis; 9. Eline Keustermans - Lady Ruby van Orshof; 10. Fedra Cayers - Wendela. Serie B-105: 1. Sander Geenen - Nimphus De Wulf Selection; 2. Sofie Putzeys - Lagune Du Cap; 3. Niels Vanstraelen - Hacara v/h Weidse Hof; 4. Stephanie Torfs - Miss Perfect MT; 5. Hannah Verboven - Catty Z; 6. Caitlin Teunissen - High Valley vh Bloemenhof; 7. Lena Doultremont - Amadee FFH; 8. Mira Rus - Kalicha Z; 9. Leander Jackers - Flicka Derick; 10. Nell Verboven - Kan Niet Beter Z. Serie 1-115: 1. Kyle Cuypers - Chester VI Z; 2. Kyle Cuypers - Quadro van ‘t buxushof; 3. Isabeau Keulen - Bruce Z; 4. Rune Maes - Chique Dorena DN; 5. Joris Geenen - Calinka HP Z; 6. Alexander Liefsoens - Elvinica CL Z; 7. Alexander Liefsoens - Kannika CL Z; 8. Lien Geukens - Otti van het Binnenveld; 9. Sarah Lelievre - Tasty Lady DT Z; 10. Christophe Boden - Viva La Vida Z. Serie 2-120: 1. Kyle Cuypers - Mystic Lady Van ‘t Buxushof; 2. Kyle Cuypers - Chester VI Z; 3. Kyle Cuypers - Nagante; 4. Ines Van Den Bosch - Infinity vd Heffinck; 5. Gregory Vos - Othello; 6. Gregory Vos - Clintana drum vh juxschot Z; 7. Danny Van Den Bosch - Jade Van Dorperheide; 8. Anisa Houtmeyers - Calippy vh Maarlo Z; 9. Isabeau Keulen - Tyminka Z; 10. Joris Geenen - Cella Rose Z. Paarden Clear Round 60 cm (foutlozen): Ellen Knoops - Prins; Ruben Mulders - Runaway Bride Van t Huka; Kenny Vansimpsen - Kings Cross Vd Cumul Z; Ruben Mulders - Stanley QS; Zoë Biesmans - Layla Van Het Ruiterhof. Paarden Clear Round 80 cm (foutlozen): Marlies Vandebriel - Kimano; Sienna Giannakos - Cyclone; Noa Vandeweyer - Stitch; Lien Jonkers - Santos Gold Del Cherra Z; Lien De Dycker - Serena Van Het Avenhof; Zander Remans - Ebel Van Het Vijverbos; Jordy Verboven - Smoothie vd Oude Hoeve; Anissa Pouders - Chuck; Pieter Vennekens - Yitta; Anne Leclaire - Emanuele; Nore Vandebosch - Happiness E; Katrien Walczak - Qua-Vite van de Schorre; Birthe Ferson - Pink-Ribbon van het Schaeck; Kaat Van Den Bosch - Cominka Z; Jana Ferson - Cavalor s Doneck; Petra Brebels - Dollar Girl Hh Z; Robin Zeelmaekers - Kai Mook Z; Rivano Verstraeten - Juno; Maxime Poncelet - Carolien Z; Zoë Biesmans - Layla Van Het Ruiterhof; Chantal Verstraeten - Q; Brit Vanhoof - Celine Van Het Keizershof; Amber Claes - Bolero; Kenny Vansimpsen - Kings Cross Vd Cumul Z; Ruben Mulders - Qimmiq Fomia Van t Huka Z; Kurt Reeskens - Cayenne. Serie A-95: 1. Robin Bielen - Bigarre WH Z; 2. Manon Poncelet - Fernhill Twilight; 3. Birthe Ferson - Chepito; 4. Jill Eerdekens - Seven; 5. Rivano Verstraeten - Juno; 6. Shana Maris - Evident Vh Woutershof; 7. Shana Maris - Priska van de Eilandhoeve; 8. Elora Spelmans - Wilson v/d Lindehoeve Z; 9. Phaedra Eleutheriadis - Comeragh; 10. Ruben Mulders - Rachellano V/H Maarlo. Serie B-105: 1. Sander Geenen - Nimphus De Wulf Selection; 2. Valerie Clauw - Arusa; 3. Jolien Vanaenrode - Cerona Z; 4. Dimitri Volders - D amour Vd Brouwershoeve; 5. Siena Ferson - Dixia D’eole; 6. Arwen Raus - Navada WH; 7. Dorien Beerts - Happy Boy P; 8. Cleo De Cuyper - Quelle Surprise D amour Z; 9. Sharona Havinga - Caluna Z; 10. Tessa Aerts - Mister Magic MC Z. Serie 1-115: 1. Kyle Cuypers - Chester VI Z; 2. Valerie Clauw - Crespo; 3. Kyle Cuypers - Nagante; 4. Wout Loenders - Oeso 14; 5. Renee Vanstraelen - Roja SKB Z; 6. Jorne Jans - Liberty; 7. Kyle Cuypers - Reva van t buxushof; 8. Wim Aegten - Terminator A Z; 9. Caitlin Teunissen - Mojito van Overis; 10. Nina Geerlings - Kay-Lin. Manche Safe Riding-120: 1. Wesley Carmans - Arachna van de Brouwershoeve Z; 2. Sander Geenen - Lover Boy; 3. Schalini Deroo - Key To Succes Mi Amor; 4. Wout Loenders - Pompidou van het kuilenhof; 5. Daan Bernaerts - Qanthago Van ‘t Huka; 6. Roos Daelemans - Haendel D Hyrencourt; 7. Robin Zeelmaekers - Best Monica 1 Z; 8. Stephanie Peeters - Handsome vd Kopshoeve; 9. Stephanie Peeters - Emmy Z.