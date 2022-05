Proef de zonsondergang met een zwoele, snelle rumcocktail

Proef de zonsondergang in een rumcocktail. Zwoele zomeravonden vragen om zoete drankjes die je snel maakt zodat je er ook meteen van kan genieten. Dit recept is eenvoudig en ook heel handig te vermenigvuldigen. Je kan het direct in een glas maken, maar als je ‘m eerst in een barkruik mengt en koelt, krijg je een iets fijnere smaak. Het is maar wat je voorkeur is.