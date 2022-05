Thomas Pieters speelt deze week thuismatch op Soudal Open: “Geweldig gevoel om in mijn eigen bed wakker te worden en naar het werk te rijden”

Thomas Pieters is één van de uithangborden van de Soudal Open, het prestigieuze golftoernooi van de DP World Tour dat deze week wordt georganiseerd op de Rinkven International Golf Club in het Antwerpse Schilde. “Het is een geweldig gevoel om in mijn eigen bed wakker te worden en op 20 minuten naar het werk te kunnen rijden”, vertelde Pieters dinsdag op de persconferentie.

In 2018 en 2019 organiseerde de familie Pieters zelf het Belgian Knockout golftoernooi in Schilde en gaven ze zo de aanzet voor de veel grotere Soudal Open die vanaf donderdag tot en met zondag voor het eerst wordt georganiseerd. “Dit is veel gemakkelijker voor mij en mijn familie”, vertelde Pieters. “Nu kan ik nadat ik thuiskom de schakelaar afzetten in plaats van te moeten reageren op Whatsapp-berichten en mailtjes. Het stresslevel is nu wel omlaag. Want zo’n toernooi op poten zetten in België is héél veel werk en stress. We zijn als familie heel trots dat we dit toernooi destijds hier hebben neergezet en ik ben fier dat ik hier vandaag kan staan.”

Na drie jaar kan Thomas Pieters eindelijk nog eens een toernooi op eigen bodem afwerken, vlak bij zijn thuis in Antwerpen. “Dat is fantastisch. Ik kijk enorm uit naar deze week. Ik hoop dat er veel Belgische fans zijn. Als je fan bent van mij, Thomas Detry of Nicolas Colsaerts of het golf in het algemeen krijg je maar één kans per jaar om ons in eigen land aan het werk te zien. Dus ik zie geen reden waarom je als golffan niet naar hier zou komen.”

Pieters kent het terrein van de Rinkven International Golf Club erg goed. “Het is een lastige baan. Je kan hier makkelijk in slaap vallen. Je moet echt gefocust blijven want het is hier erg smal.”

Het seizoen van de 30-jarige Antwerpenaar - ondertussen nummer 36 op de wereldranglijst - begon uitstekend met toernooiwinst in Abu Dhabi, de mooiste zege in zijn carrière. Nadien verliepen de wedstrijden met hoogtes en laagtes. “Ik heb niet slecht gespeeld, maar de resultaten bleven een beetje uit. Ik heb héél veel op vliegtuigen gezeten, dat neemt veel energie weg. Ik ben vijf of zes keer op en af gevlogen naar Amerika, dat kruipt in je lichaam. Als je op maandag aankomt in Los Angeles en op donderdag voel je jezelf nog niet lekker is dat niet ideaal. Maar that’s part of the job. Ik was niet zo fris meer. Achteraf gezien had ik beter een paar toernooien niet gespeeld, maar ik heb nergens spijt van.”