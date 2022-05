Heeft FC Halveweg de langste toog van Limburg? “Er passen net drie vaten op”

“Bij voetbal hoort natuurlijk gezelligheid en een fris pintje,” legt technisch verantwoordelijke Filip Van Overloop uit. “En buiten kun je de match nu eenmaal beter volgen dan binnen. Gelukkig hebben we nogal was supporters, en dus groeide het besef dat we eigenlijk nood hadden aan een héél lange toog.”

Filip ging aan het knutselen en zaterdag kon de toog van 19,60 meter lang officieel geopend worden. Nu staan we hier gezellig naast elkaar de match te volgen, zonder dat we plaats moeten zoeken voor onze pint. We hebben het ook even uitgerekend voor onze voorzitter: als je drie vaten zou trakteren in pintjes, dan past het nog net op deze toog. Misschien een goede hint voor onze voorzitter?” TR