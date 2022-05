Beelden tonen hoe vader op de vuist gaat met “pesters” van zoon: “Tegen een kind gaat het wel, he?”

Op beelden is te zien hoe het maandag tot een hevige vechtpartij kwam tussen een man en enkele scholieren aan de schoolpoort van het Sint-Paulusinstituut in Herzele. Het zou gaan om een vader die de pesters van zijn zoon een lesje wou leren na een incident eerder die dag op de speelplaats. De politie werd erbij gehaald en volgt de zaak nu verder op.

“Tegen een kind gaat het wel, he? Da’s mijne kleine, daar blijft ge af!” De beelden die werden gemaakt aan de schoolpoort van het Sint-Paulusinstituut in Herzele laten weinig aan de verbeelding over. Een vader raakt er slaags met enkele jongeren, terwijl hij lijkt op te komen voor zijn gepeste zoon die vlakbij staat.

De jongeren, die zichzelf “minderjarig” noemen, laten zich niet onbetuigd en delen op hun beurt enkele rake klappen uit aan de vader. Ze roepen hem ook toe dat hij “in de bak kan vliegen”. Nog even dreigt de vader de jongeren “één voor één” aan te pakken, maar uiteindelijk druipen vader en zoon af.

“Gisteren is er na schooltijd inderdaad een vechtpartij ontstaan tussen een ouder en een aantal jongens van de school”, zegt directeur Inge De Laet. “Wij betreuren dit gegeven ontzettend. De aanleiding was een incident op de speelplaats eerder die dag. Leerkrachten en opvoeders waren er op dat moment snel bij en hebben dit onmiddellijk aangepakt en opgevolgd.”

Vertrouwen

Een ouder van de betrokken leerlingen begaf zich na schooltijd naar de school en gaf één van de leerlingen een klap. Dat is geëscaleerd. De politie werd erbij gehaald en de zaak wordt nu verder opgevolgd.

“Ook de school zal stappen nemen”, gaat De Laet verder. “Wij betreuren het gebruik van geweld. Geweld kan nooit een antwoord zijn, ook niet als reactie op geweld. Daar zullen we als school op blijven inzetten. Wij zetten eveneens sterk in op herstel om het vertrouwen en welbevinden van leerlingen en personeel te garanderen en de sereniteit te bewaren. Wij doen er alles aan om het vertrouwen van ouders en leerlingen in onze school te behouden.”