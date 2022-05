Iran zal VUB-gastprofessor Djalali niet ruilen tegen Iraanse gevangene in Zweden

De Iraanse rechterlijke macht heeft dinsdag gezegd dat ze geen gevangenenruil zal overwegen tussen de Iraans-Zweedse Ahmadreza Djalali, academicus en gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel, en een voormalige Iraanse gevangenisbeambte die in Stockholm terechtstaat wegen oorlogsmisdaden. Djalali werd in Iran veroordeeld voor spionage en zou ten laatste op 21 mei worden geëxecuteerd.

De twee zaken hebben volgens de woordvoerder van justitie Zabihollah Khodayian “niets met elkaar te maken. Daarom is er geen sprake van een uitwisseling.” Dat zei hij op een persconferentie in Teheran, toen een journalist vroeg naar een mogelijke gevangenenruil. De verklaring komt enkele dagen na het einde van het proces tegen de Iraanse gevangenisbeambte in Zweden.

Op de laatste dag van zijn proces maakten de Iraanse media bekend dat Djalali, die in 2020 ter dood werd veroordeeld, op 21 mei zou worden terechtgesteld. Hij werd ervan beschuldigd informatie over twee functionarissen van het Iraans nucleair programma te hebben doorgespeeld aan de Israëlische inlichtingendienst Mossad. “Er is een definitief vonnis bereikt en de rechterlijke macht zal zich daar aan houden”, aldus Khodayian.