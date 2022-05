Roeselare neemt ook afscheid van François Lecat en Stijn van Schie

De 29-jarige Lecat gaat na een seizoen bij Roeselare een nieuw avontuur tegemoet. Eerder verdedigde hij in België de kleuren van Guibertin, Asse-Lennik, Maaseik en Aalst. “Het siert de Red Dragon dat hij, rekening houdende met de moordende concurrentie op de receptie-hoek bij Knack Volley, zijn ervaring en motivatie op elke training liet blijken en zo mee het hele team naar een hoger niveau hielp optillen”, klinkt het in een mededeling van Roeselare. “Hij was ook altijd paraat om op moeilijke momenten in te vallen. De Knack Volley-familie wenst François te bedanken voor zijn professionele houding en wenst hem alle succes toe in zijn verdere carrière.”

Roeselare neemt ook afscheid van Stijn van Schie. De 27-jarige Nederlander kwam in het seizoen 2019/20 over van Gent. Van Schie hielp Knack Volley mee aan twee landstitels, twee bekers en een supercup. “Het zal vreemd doen om volgend seizoen zijn fiets niet meer aan de spelersingang te zien staan op de trainingsmomenten. De Knack Volley-familie wenst Stijn een mooie verderzetting van zijn carrière.”

Roeselare verzekerde zich afgelopen weekend van een nieuwe Belgische titel. Knack Volley versloeg in de finale van de play-offs de buren van Menen overtuigend met driemaal 3-0. De West-Vlamingen namen maandag al afscheid van Mathijs Desmet en Arno Van de Velde (die naar Menen verkast).