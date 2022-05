OH Leuven neemt afscheid van technisch directeur Wim De Corte (en van spelers Rezaei en Aguemon)

De Corte was sinds juli 2016 technisch directeur van OH Leuven, met als hoogtepunt de promotie naar de Jupiler Pro League. CEO Peter Willems neemt voorlopig de leiding in de voorbereiding van het aankomende seizoen, ter ondersteuning van coach Marc Brys. Leuven gaat wel met onmiddellijke ingang op zoek naar versterking van het sportief departement.

In de spelerskern wordt afscheid genomen van middenvelder Yannick Aguemon en aanvaller Kaveh Rezaei. Hun aflopende contracten worden niet verlengd.

Aguemon speelde vijf jaar voor de club. In 2017 maakte hij de overstap van Union en vooral in 1B was de Fransman van grote waarde voor OH Leuven. De voorbije twee seizoenen op het hoogste niveau kwam hij slechts negen keer in actie, mede door blessureleed.

Rezaei ondertekende vorige zomer een contract voor één seizoen, met een optie voor een extra seizoen. Leuven licht die optie niet. De Iraanse international verdedigde twaalf keer de kleuren van OH Leuven. Een scheenbeenbreuk maakte vroegtijdig een einde aan het seizoen van de spits. Rezaei gaf één assist, scoren lukte niet.