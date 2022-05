Als we de weerkundigen mogen geloven gaan we een zonovergoten periode tegemoet. Dat is goed nieuws voor je planning, want je kunt je agenda eindelijk weer volproppen met afspraken op terrasjes. Minder goed nieuws voor je haar, want dat heeft het – net als je huid – lastig met al die zonneschijn. Dankzij deze tips van BV-kapper Jochen Vanhoudt bescherm je jouw lokken op zonnige dagen.