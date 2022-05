Woonkrediet in een jaar tijd dubbel zo duur, en zal nog duurder worden

Dat blijkt alvast uit cijfers van de kredietbemiddelaar Immotheker-Finotheker in De Tijd. Wie in februari vorig jaar maximaal 80 procent van de aankoopprijs op 20 jaar vast leende, kreeg gemiddeld een tarief van 1,22 procent. Nu is dat 2,75 procent, meer dan dubbel zoveel en het hoogste peil sinds 2015.

OPROEP. Twijfel jij om een lening af te sluiten nu het woonkrediet zo hoog staat? Of overweeg je om een variabele lening te pakken in plaats van een vaste? Laat het ons weten.

Een voorbeeld in centen

Stel dat u in februari 2021 een woning kocht en 200.000 euro leende op 20 jaar. Tegen een rente van 1,22 procent betaalde u maandelijks 938,94 euro terug. Over de looptijd van het krediet liepen de intresten op tot 25.345 euro. Diezelfde lening kost u nu 1.080,97 euro per maand, een verschil van 142,03 euro. In totaal zult u 59.433 euro aan intresten betalen, een verschil van 34.088 euro.

25 jaar

Ook voor andere looptijden stijgen de rentetarieven. Voor een lening op 25 jaar moet u nu rekenen op een gemiddeld tarief van 2,15 procent, tegenover 1,44 procent op het dieptepunt in december 2021. Als u het tarief van 1,44 procent op 25 jaar kon vastklikken, betaalde u 793,37 euro af per maand. In totaal goed voor 38.010 euro aan intresten. Gaat u die lening aan tegen de huidige tarieven, dan betaalt u maandelijks 860,34 euro af. Een verschil van 66,97 euro per maand en 20.091 euro over de hele lening.

LEES OOK: Op zoek naar een eigen, betaalbare stek? Hier vind je de goedkoopste woningen in Limburg

Lange termijnrente

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

“De stijgende langetermijnrente ligt aan de basis van de oplopende tarieven. De tarieven voor woon­leningen zijn sterk gecorreleerd met de langetermijnrente. Die bleef lang zeer laag en was zelfs lange tijd negatief”, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING.

“Maar de langetermijnrentes zitten in stijgende lijn door wijzigingen van het monetair beleid”, zegt Johan Van Gompel, econoom bij KBC. “Door de stijgende inflatie, de oplopende energiekosten en de oorlog in Oekraïne besloot de Amerikaanse centrale bank (Fed) de rente te verhogen. De financiële markten verwachten dat de Europese Centrale Bank (ECB) zal volgen en anticiperen daarop. Daardoor stijgen de langetermijnrentes en dat sijpelt nu door in de rentes op woonkredieten.”

LEES OOK: Belgische tienjaarsrente op hoogste niveau sinds 2014

Verdere stijging

Van Gompel gaat er van uit dat de rentevoeten de komende maanden nog wat zullen stijgen. “We verwachten een stijging van 0,4 tot 0,5 procentpunt tegen het einde van het jaar. Daarna zullen we het zowat gezien hebben.”