Fietschallenge: Tocht langs de Haspengouwse wijnranken

Neem deel aan de Goesting Fietschallenge en maak kans op een e-bike, een weekendje all-in en een leuk fietsgadget. Deze week fietsen we langs Haspengouwse wijndomeinen, en stoppen we onder meer bij Jerom Winery en Clos d’Opleeuw.

Deelnemen aan de Goesting Fietschallenge? Hier vind je alle info.

Start- en eindpunt:

Parking stationsplein, Stationsstraat, 3723 Borgloon

Afstand

46,7 km

Hier verzamel je de vier codes voor de Goesting Fietschallenge:

1. Kasteel van Rullingen (tussen knooppunt 153 en 148)

2. Kasteel van Rijkel (tussen knooppunt 170 en 169)

3. Sint-Lambertuskerk Heers (tussen knooppunt 536 en 285)

4. Uitkijktoren de Herkwinning (aan knooppunt 139)

Route:

152 – 153 – 148 – 149 – 171 – 170 – 169 – 161 – 151 – 537 – 536 – 285 – 157 – 133 – 132 – 117 – 128 – 139 – 136 – 152

Zien onderweg:

Château de la Motte. — © Luc Daelemans

1. Kastelen en kasteelhoeves

Hoe kan dat nu? Je fietst een lus op pakweg twintig kilometer van je voordeur en je ontdekt plekjes en vergezichten waarvan je het bestaan nooit vermoedde. De conclusie kan alleen maar zijn dat we ons vaak te weinig bewust zijn van de schoonheid van de eigen regio. In Zuid-Limburg zit die schoonheid onder meer in het glooiende landschap, de fruitgaarden en de uitgestrekte akkers. Maar er is meer. De vruchtbaarheid van de bodem bracht welstand, die weerspiegeld wordt in de talrijke kastelen en kasteelhoeves. We pikken er twee uit, om te beginnen Château de la Motte in Groot Gelmen.

In de tv-serie Katarakt – onversneden promotie voor het bloesemtoerisme in Haspengouw – was dit de vergaderplaats van de serviceclub van personage Karel Donkers. Plots kende heel Vlaanderen het kasteel met de vier slanke torens. De Nederlandse zakenman Constantijn van Vloten kocht het achttiende-eeuwse landgoed op het einde van de vorige eeuw en ging er na de restauratie wonen met zijn Russische echtgenote Nadjésda.

Kasteelhoeve De Tornaco. — © Luc Daelemans

Omdat hij de toeristische potentie van het domein zag, maakte hij er een horeca- en feestlocatie van. Er is een uitgebreide brasseriekaart, maar zowel binnen als op de terrassen kan je ook gewoon iets gaan drinken. Op knooppunt 169 verlaat je even de route en fiets je richting knooppunt 163. Tussen knooppunt 161 en 151 kan je overnachten in de kasteelhoeve De Tornaco, die door Rudi Pascal en zijn partner Marina werd omgevormd tot een charmante B&B.

www.chateaudelamotte.com

www.detornaco.be

2. Jerom Winery

Jeroen Houben (24) startte in navolging van zijn vader zijn eigen wijnbedrijf, Jerom Winery. — © Luc Daelemans

Zo d’ouden zongen… Jeroen Houben (24) groeide bij wijze van spreken op in de wijngaard van zijn vader Ghislain, professor economie aan UHasselt en in zijn vrije tijd wijnboer. Met de wijnen van domein Hoenshof viel hij herhaaldelijk in de prijzen. Zijn zoon gaf zijn ogen de kost en startte zijn eigen wijnbedrijf, Jerom Winery. “De kwaliteit van de Limburgse wijnen is enorm verbeterd, maar ze kampen met een concurrentieel prijsnadeel. Niet iedereen betaalt 15 à 20 euro voor een fles van eigen bodem”, zegt hij. Daarom pakte hij het anders aan. Hij overtuigde zes fruittelers uit Borgloon, Sint-Truiden en Tienen om wijnstokken te planten op in totaal 35 hectaren. Drie soorten wit (chardonnay, souvignier gris en juaniter) en twee rood (cabernet noir en cabernet cantor).

“Onze flessen worden haast uitsluitend verkocht in Delhaize en Carrefour”, zegt Jeroen. — © Luc Daelemans

“Ik koop hun druiven en garandeer hen een jaarlijkse afname. Omdat de druiventeelt op grote schaal gebeurt, konden we vorig jaar 200.000 flessen op de markt brengen. Door die omzet kan ik de prijs per fles onder de tien euro houden. Ze worden haast uitsluitend verkocht in de warenhuizen van Delhaize en Carrefour.”

www.jeromwinery.be

3. Domein Helshoven

De kapel van Helshoven, een bekend gebedsoord dat in de dertiende eeuw werd gebouwd door de geestelijke orde van de johannieters — © Luc Daelemans

De trouwe kijkers van de Eén-serie Thuis kennen allicht de Petrushoeve, het Hagelandse wijndomein waar je kan overnachten in een groot wijnvat. Dat idee werd gehaald bij Domein Helshoven, een vierkantshoeve met vijf zulke slaapplaatsen, een wijngaard, het wijn- en fietscafé Heirbaan 66, het gastronomische restaurant ’t Johannietershuys, een loungebar en een hoevewinkel (tussen knooppunt 169 en 161). Achter de hoeve is een groot terras met zicht op de wijngaard. De eigenaars Geert Ramakers en zijn vrouw Sofie maken namelijk ook een eigen wijn, waarvoor ze op dezelfde locatie samenwerken met Jeroen Houben van Jerom Winery.

Tegenover het domein bevindt zich de kapel van Helshoven, een bekend gebedsoord dat in de dertiende eeuw werd gebouwd door de geestelijke orde van de johannieters. Op stapafstand liggen het fruitdomein van Karel Vaes (www.fruitmethartenziel.be) en ’t Huis zonder Naam, een nieuwe brasserie met een erg mooi terras.

www.helshoven.be

Kunst

© Luc Daelemans

Op de route kan je ook genieten van kunst en erfgoed. Hell’s Heaven, de zwevende kapel van kunstenaar Frits Jeuris, ligt op een paar honderd meter van de kapel van Helshoven. Als je op knooppunt 151 even afwijkt naar knooppunt 155, kom je voorbij Reading Between the Lines. U weet wel, het doorkijkkerkje van het architectenduo Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh. Twee jaar geleden werd het door 130 reisexperts uitgeroepen tot de favoriete toeristische bestemming van België, vóór Pairi Daiza en de Grote Markt van Brussel. Tussen knooppunt 136 en 152 fiets je voorbij het klooster van Colen en Fields of Vision van kunstenaar Patrick Ceyssens.

Clos d’Opleeuw

© luc daelemans

In en rond Borgloon liggen de wijndomeinen Sassenbroek, Clos les Ramiers, Cuvelier, Hoenshof, De Clee, De Groote Mot, Het Heuvelswijnhuisje en Optimbulles, maar het bekendste is Clos d’Opleeuw van Peter Colemont. Daarvoor moet je even van knooppunt 136 naar 137. Hij wordt beschouwd als de beste wijnmaker van België. De wereldbekende oenologe Jancis Robinson proefde zijn chardonnay in driesterrenzaak Hof van Cleve en vergeleek die met een Puligny-Montrachet, een topper uit de Bourgogne. In zijn ommuurde wijngaard van één hectare teelt hij druiven voor drie à vierduizend flessen per jaar. De wijn rijpt in tonnen van Limburgse en Franse eik. Colemont is ook de oenoloog van La Falize, een wijndomein in het Naamse Rhisnes dat in 2010 werd opgestart door Frédéric de Mevius en Olivier de Spoelberch, mede-eigenaars van biergigant AB Inbev. Zij staan in het lijstje van de rijkste Belgen.

www.clos-d-opleeuw.be

Eten of drinken onderweg:

- B&B Villa Copis - www.villacopis.be - Stationsstraat 34, Borgloon (stapafstand van vertrekpunt), terras – ontbijt (ook als je er niet logeert), open (ontbijt): elke dag vanaf 8.30 uur

© rr

- B&B en restaurant Hoeve De sterappel - www.hoevedesterappel.com - Tomstraat 4, Piringen, terras, open (restaurant): vr, za, zo, ma 17 uur

- Fietscafé ’t Velohofke - Facebook Fietscafé ’t Velohofke - Hamststraat 12, Widooie (knooppunt 132), terras – fietsoplaadpunt, open: ma, wo, vr en za 11-23 uur, do 13-23 uur, zo 10-23 uur

Fietscafé ’t Velohofke. — © Luc Daelemans

- Fietscafé Heirbaan 66 - www.helshoven.be- Helshovenstraat 18, Borgloon (tussen knooppunt 169 en 161), springkasteel – fietsoplaadpunt – overnachting, open: ma, di, wo, vr en za 13-18 uur, zo 11- … uur

- Gastronomisch restaurant NYDE - www.nyde.be - Tongersesteenweg 30, Borgloon (op stapafstand van vertrekpunt), open: do, vr en zo 12 en 18.30 uur, wo en za 18.30 uur