Waanzin: Eintracht Frankfurt krijgt op 48 uur meer dan 100.000 ticketaanvragen voor Europa League-finale (maar heeft er slechts 10.000)

Eintracht Frankfurt heeft “veel meer” dan 100.000 ticketaanvragen gekregen voor de finale van de Europa League, op 18 mei in Sevilla tegen Rangers. Dat maakte de Bundesliga-club dinsdag bekend. Frankfurt kreeg officieel maar 10.000 tickets toebedeeld van de UEFA.

“We verwachtten een grote vraag, maar dat de vraag binnen de 48 uur zo groot zou zijn, overtreft alle verwachtingen”, zei bestuurslid Axel Hellmann in een statement op de clubwebsite. De club gaf aan “haar uiterste best te zullen doen om zoveel mogelijk fans te bedienen van tickets”. “Al weten we dat er velen teleurgesteld zullen achterblijven”, klinkt het.

De club maakte maandag ook bekend dat het in haar thuisstadion een groot scherm zal installeren. Daar zal een grote horde fans de wedstrijd kunnen volgen.

Hellmann verklaarde dat hij verwacht dat sowieso “enkele tienduizenden fans” de club zullen achterna reizen naar Spanje. Vorige maand maakten zo’n 25.000 fans de oversteek naar Barcelona om daar de terugwedstrijd van de kwartfinales te kunnen meemaken.

Het is voor Frankfurt haar eerste Europese finale sinds 1980. Toen wonnen ze over twee wedstrijden de Duitse UEFA Cup-finale tegen Borussia Mönchengladbach.