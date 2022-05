Vuile, volledig kapotte sneakers van Balenciaga? Dat is dan 1.750 euro

Modehuis Balenciaga heeft nieuwe sneakers aan hun gamma toegevoegd die er vuil en verweerd uitzien. Het prijskaartje is - zoals vaak bij luxemerken - aan de hoge kant. Voor 1.750 euro loop je rond met schoenen die hun beste tijd gehad lijken te hebben en online in het belachelijke worden getrokken.

De nieuwe Paris-sneaker, sinds 9 mei beschikbaar in zwart en wit, ziet er volledig afgedragen uit. Aan de vuile zijkanten zitten scheurtjes, die de look compleet moeten maken. Toch zijn de sneakers in de webshop in iets betere staat dan de exemplaren in de nieuwe campagne van het label. Daarop staat immers een afbeelding van de sneakers in extreem kapotte toestand. Hiermee insinueert Balenciaga dat je de modellen een leven lang kunt dragen … tot ze op de draad versleten zijn.

De versies van de schoenen die je echt in de winkel vindt. de

Online wordt de spot gedreven met de afgebeelde schoenen. De account Diet Prada, waarop nieuwe releases in modeland en sterrenoutfits dagelijks onder de loep worden genomen, postte een foto van de sneakers op Instagram. In het bijschrift vragen ze aan miljoenen volgers “hoe de schoenen volgens hen ruiken.”

Natte hond

In de reacties komen enkele onfrisse vergelijkingen aan bod. De ene suggereert de geur van natte hond, de ander een natte discotheekvloer om zeven uur ’s morgens. “Dit ruikt naar Cristóbal Balenciaga die zich omdraait in zijn graf”, gaat iemand verder. Velen vinden de ontwerpen “veel te prijzige lookalikes van de All Stars van Converse”. “Het is niet oké om armoede chic te willen maken”, is ook kritiek die vaak terugkomt.

Balenciaga is niet het eerste merk dat stunt met aftandse sneakers. Ook Gucci, Converse en Golden Goose bracht in het verleden al exemplaren met vlekken, krassen en scheurtjes uit, die meer kostten dan hun propere varianten.