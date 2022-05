In restaurant SAM&N gaat de juiste cocktail samen met een passend sharinggerechtje

Mensen rond de tafel nog dichter bij elkaar brengen door ze gerechtjes te laten delen: dat is het doel van de Tongerse Aafje en Jeroen, die in Maastricht restaurant SAM&N uitbaten. Voeg daarbij nog frisse aangepaste cocktails en je weet dat je op een vernieuwend concept bent gestuit.

Een sharingmenu waarbij elk gerecht niet wordt voorzien van aangepaste wijn, maar van een aangepaste cocktail: heel trendy, al zijn er nog maar weinig restaurants die zich aan een volledige pairing wagen. Bij SAM&N in Maastricht is het de gang van zaken. Aafje Buckinx (33) en Jeroen Jannes (35) delen een passie voor lekker eten en frisse cocktails. Ze droomden er al lang van om samen een concept rond foodsharing en cocktailpairing uit te werken. “Aafje volgde later dan normaal haar passie. Ze trok als twintiger naar Hotelschool Ter Duinen, en deed ervaring op in tal van topkeukens”, vertelt Jeroen. “Ik werkte als jonge gast al in de horeca, achter de bar van het jeugdcafé en in het restaurant van mijn nonkel. Toen ik een boek over cocktails in handen kreeg, raakte ik zo getriggerd dat ik me verdiepte in de ambacht van cocktails shaken. Zo ontstond het idee om onze beide passies te combineren in één zaak.”

© Luc Daelemans

Het koppel is afkomstig uit Tongeren, maar om dit vernieuwende en unieke concept te lanceren, besloten ze de grens over te steken naar Maastricht. “We trekken zowel foodliefhebbers aan die komen genieten van een heel menu, als mensen die ’s avonds afzakken voor een cocktail, eventueel met een kleine knabbel.”

Bij SAM&N kun je kiezen uit verschillende formules, met of zonder aangepaste cocktails erbij. Omdat we nog een stukje moesten rijden, kozen we voor het Experience-menu van vijf gangen met telkens twee gerechtjes zonder aangepaste cocktails (51 euro p.p.). Wel bestelden we bij een tweetal gangen de aangepaste cocktail.

De cocktails waren allesbehalve zoet en zwaar, zoals je van een cocktail vaak verwacht. Het waren frisse en lichte versies die perfect bij de gerechten pasten. Als eerste gang kregen we een zuurdesempizza met rucolapesto en vitello met radijs en tuinkers. Goede starters. Daarna volgden groene asperges met daslook en boekweit en een pannenkoekje met gevogeltepaté en rode biet. Opnieuw allebei verrassend en smakelijk. De octopus met fideuà vond ik één van de toppers. Deze gang ging gepaard met een softshell taco met mole pablone en linzen. Hierbij namen we de aangepaste cocktail op basis van tequila, chartreuse, pompelmoes en pimento. In gang vier schotelde de chef ons een lekker stukje vis met aubergine en paprika voor en volgde een smakelijke knolselder met café-de-Parissaus. Hierbij dronk mijn tafelgenoot ook de aangepaste cocktail van jenever, appel en lapsang souchong, een Chinese gerookte thee. Een verrassende en lekkere cocktail. We eindigen met twee dessertjes. Chocolade nemesis, een zachte chocoladetaart met vanille, tequila en granaatappel en een millefeuille met rabarber, hooi en aardbeien. Lekker fris en inderdaad met een tikkeltje hooismaak.

Het concept van SAM&N viel in de smaak: lekkere en verrassende sharinggerechten, aangepaste lichte cocktails en dat in een toffe setting waarbij je zowel chef als bartender aan het werk ziet.

Waarom hier uiteten?

1. SAM&N draagt een apart concept uit: cocktails en kleine gerechten om te delen worden gecombineerd.

2. De chef haalt inspiratie uit de wereld: van Mexicaanse taco’s over Spaanse fideuà tot boekweit van bij ons. De smaken zijn afwisselend en verrassend.

3. Je kan gaan voor een menu met aangepaste cocktails, maar je kan evengoed een drankje uit de uitgebreide cocktailkaart kiezen. SAM&N heeft een gezellige loungeruimte waar je kunt genieten van je cocktail.

Praktisch

Adres

Hoenderstraat 11 in Maastricht

Openingsuren

Van do tem ma van 18 tot 00 uur, di en woe gesloten

Info

www.samenresto.nl

